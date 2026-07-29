Музей обороны Севастополя пополнил свои фонды почти двумя сотнями экспонатов после повреждения здания Панорамы в результате удара беспилотника. Реликвии в учреждение передали жители разных регионов России, сообщает пресс-служба музея.

«28 июля в Культурно-выставочном центре состоялся День дарителя — встреча, которую музей посвятил тем, кто бескорыстно передаёт в его фонды семейные реликвии. В этом году событие обрело особый смысл. После трагедии 10 июня, когда пострадала Панорама, в музей пошли письма и звонки из разных уголков страны. Люди откликнулись не словом, а делом — в музей поступило почти две сотни экспонатов», — говорится в заявлении.

Среди переданных экспонатов — газетные подшивки «Правды» и «Известий» за 1942 год, дореволюционные открытки с изображениями Севастополя, коллекция зарубежных изданий XIX века, фотографии восстановления Панорамы, флейта-пикколо позапрошлого столетия и компас начала XX века.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин отметил, что новые экспонаты стали частью давней традиции формирования музейных коллекций через пожертвования. По его словам, уже спустя менее двух месяцев после происшествия фонды учреждения получили значительное количество исторических предметов. Перед тем как попасть в коллекцию, каждый экспонат проходит специальную экспертизу. Специалисты оценивают его историческую и культурную ценность, после чего принимают решение о включении в фонды.

Заместитель директора музея по научной работе Татьяна Сарапулкина пояснила, что передача вещи учреждению не ограничивается самим фактом дарения: предметы требуют изучения, оформления и дальнейшего научного сопровождения. Информация о них в дальнейшем будет размещена в Государственном каталоге Музейного фонда России.

Напомним, в ночь на 10 июня дрон ВСУ ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которая считается одним из главных исторических символов города и посвящена событиям Крымской войны. Здание музея горело 13 часов — пожар уничтожил более 90% живописного полотна и 99% предметного плана, создававшего эффект трёхмерности.

Служба внешней разведки РФ заявила, что удар ВСУ по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Утверждается, что украинские войска готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полётные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты. Там добавили, что британцам придётся ответить за эту атаку и другие варварские преступления против народов России и Украины.