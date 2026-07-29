ФНС ликвидировала ИП возможного участника атаки БПЛА ВСУ на Иркутскую область

ИП Артёма Тимофеева*, которого связывают с атакой беспилотников на Иркутскую область, прекратил существование после решения налоговой службы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сведения о закрытии предпринимательства появились в юридических документах. Из них следует, что исключение из реестра индивидуальных предпринимателей было принято в конце июня, а к концу июля процедура ликвидации была завершена. До этого Тимофеев* был зарегистрирован как предприниматель в сфере перевозки грузов.