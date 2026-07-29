Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 00:09

ФНС ликвидировала ИП возможного участника атаки БПЛА ВСУ на Иркутскую область

Обложка © VK / Артем Тимофеев*

Обложка © VK / Артем Тимофеев*

ИП Артёма Тимофеева*, которого связывают с атакой беспилотников на Иркутскую область, прекратил существование после решения налоговой службы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сведения о закрытии предпринимательства появились в юридических документах. Из них следует, что исключение из реестра индивидуальных предпринимателей было принято в конце июня, а к концу июля процедура ликвидации была завершена. До этого Тимофеев* был зарегистрирован как предприниматель в сфере перевозки грузов.

Статья о реабилитации нацизма грозит блогеру за выходку на Мамаевом кургане
Статья о реабилитации нацизма грозит блогеру за выходку на Мамаевом кургане

Напомним, что ВСУ в 2025 году 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В рамках расследования атаки беспилотников правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева*, владевшего грузовиками, которые, предположительно, использовались для запуска БПЛА. ФНС в августе 2025 года заблокировала счета Тимофеева*.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar