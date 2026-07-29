Тело скончавшегося после нападения учёного могут эксгумировать для экспертизы
Никита Зезин. Обложка © ТАСС / РИА «ФедералПресс» / Иван Кабанов
Тело скончавшегося после нападения учёного из Свердловской области Никиты Зезина может быть подвергнуто эксгумации. Об этом RT сообщил источник из окружения погибшего.
По его словам, процедура необходима для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалистам предстоит установить причинно-следственную связь между побоями, нанесёнными 13 июля, и инфарктом, случившимся 22-го числа.
Собеседник отметил, что родственники Зезина крайне тяжело переносят утрату и с трудом идут на контакт. Несмотря на это, они дали согласие на извлечение тела ради выяснения истины.
Следствие рассматривает возможность переквалификации дела на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время в СК сообщили, что одному из фигурантов предъявлено обвинение в хулиганских действиях, 38-летний мужчина задержан.
Напомним, что конфликт произошёл 13 июля в Екатеринбурге: местный житель напал на двоих мужчин, пытавшихся пресечь противоправные действия несовершеннолетних. Среди пострадавших оказался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. После случившегося его доставили в больницу, где учёный впоследствии скончался от сердечного приступа. К настоящему моменту нападавший задержан, его поместили в ИВС.
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