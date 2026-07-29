Тело скончавшегося после нападения учёного могут эксгумировать для экспертизы

Тело скончавшегося после нападения учёного из Свердловской области Никиты Зезина может быть подвергнуто эксгумации. Об этом RT сообщил источник из окружения погибшего.

По его словам, процедура необходима для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалистам предстоит установить причинно-следственную связь между побоями, нанесёнными 13 июля, и инфарктом, случившимся 22-го числа.

Собеседник отметил, что родственники Зезина крайне тяжело переносят утрату и с трудом идут на контакт. Несмотря на это, они дали согласие на извлечение тела ради выяснения истины.

Следствие рассматривает возможность переквалификации дела на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время в СК сообщили, что одному из фигурантов предъявлено обвинение в хулиганских действиях, 38-летний мужчина задержан.