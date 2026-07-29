«Взяли за мягкие места»: Депутат объяснил, как Дуров оказался на стороне врагов

Основателя Telegram Павла Дурова могли принудить передавать информацию зарубежным спецслужбам, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его мнению, предпринимателя фактически «перетащили на антироссийскую сторону».

В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что Дуров столкнулся с уголовным преследованием во Франции, а серверы Telegram находятся за пределами России. По версии Матвейчева, это позволяет иностранным государствам давить на создателя мессенджера и угрожать работе платформы.

«Его там, похоже, взяли за мягкие места и принуждают выдавать информацию. По сути дела, его перетащили на антироссийскую сторону», — заявил депутат.

Матвейчев считает, что Дурову давно следовало определиться со своей позицией и отказаться от попыток сохранять равноудалённость от разных государств. По его словам, наднациональных интернет-платформ больше не существует, а спецслужбы любой страны будут требовать от их владельцев сотрудничества.

«Ему неоднократно говорили, что не получится пропетлять между спецслужбами мира», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Депутат также обвинил администрацию Telegram в недостаточном противодействии вербовке и распространению материалов террористической направленности. При этом он отметил, что речь идёт о его оценке деятельности платформы и самого Дурова.

«Если в нулевых годах Дуров был человеком будущего, то теперь это человек, воплощающий прошлое», — заключил Матвейчев.

Заявление прозвучало после того, как Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности и объявили его в международный розыск. Ранее Life.ru сообщал, что действия руководителя Telegram проверяли в России в рамках дела о содействии терроризму.