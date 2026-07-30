Два метеорных потока разом озарят небо в ночь на 31 июля: Как полюбоваться звездопадом в полнолуние

В ночь на 31 июля на небе будет шоу: сразу две россыпи падающих звёзд — Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды (Альфа-Козероги). Метеорным потоком называют явление, когда за одну ночь видно много падающих звёзд подряд, а не одну случайную раз в час. Обычно два потока не совпадают по времени, и такое сочетание — редкая удача. Но в этом году есть помеха: 29 июля было полнолуние Оленя, и яркий свет Луны будет мешать смотреть на небо ещё несколько ночей. Life.ru объясняет простыми словами, когда и куда смотреть, чтобы поймать падающую звезду и загадать желание на удачу.

Что такое звездопад по науке

Дельта-Аквариды и Альфа-Козероги: два звездопада в одну ночь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Падающие звёзды — это на самом деле не звёзды, а крошечные кусочки пыли и камня, оставшиеся от старых комет. Когда Земля на своём пути вокруг Солнца пролетает сквозь такое облако пыли, частицы влетают в атмосферу на огромной скорости и сгорают, оставляя яркую полоску света. Именно это мы и видим как «падающую звезду». Чем гуще облако пыли, тем чаще такие вспышки повторяются, поэтому у одних потоков метеоров бывает много, а у других — всего несколько за ночь.

В конце июля Земля проходит сразу через два таких пылевых облака. Одно осталось от кометы 96P/Макхольца, она много раз возвращалась к Солнцу за свою историю и каждый раз оставляла за собой пыль. От второго облака, Альфа-Каприкорниды (Альфа-Козероги), метеоры летят медленнее, зато выглядят ярче и заметнее — их называют болидами.

Когда именно смотреть в ночь на 31 июля 2026 года

Когда смотреть звездопад 31 июля: точное время пика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Оба потока достигают пика в одну и ту же ночь, с 30 на 31 июля 2026 года. Но самое удачное время — не сразу после заката, а ближе к утру, примерно с 2:30 до 4:30 по мск. В эти часы темнее всего, а нужная часть неба поднимается выше над горизонтом. При хорошей, ясной погоде можно увидеть 10–25 метеоров потока Дельта-Аквариды в час и ещё около пяти ярких вспышек звездопада Альфа-Козероги, так что в среднем что-то новое будет вспыхивать каждые пару минут. Загвоздка в том, что Луна сейчас почти полная и будет светить всю ночь, забивая своим светом самые слабые метеоры.

Где в России повезёт больше

В каких городах России будет виден звездопад 31 июля. Фото © ТАСС /Алексей Павлишак

Чем южнее вы находитесь, тем выше над горизонтом окажется нужный участок неба, а значит, тем больше метеоров получится увидеть целиком. Лучше всего повезёт в Севастополе, Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Астрахани и Ростове-на-Дону. Из Москвы смотреть можно с 22:30 и почти до утра, хотя высоко над горизонтом небо не поднимется. А вот в Петербурге, Мурманске и Норильске задача сложнее вдвойне: белые ночи ещё не закончились, да и Луна светит слишком ярко.

Два звездопада 31 июля: Как смотреть, чтобы точно повезло

Как правильно наблюдать метеорный поток без телескопа.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Diane Kulpinski

А теперь главный вопрос — как смотреть на Южные Дельта-Аквариды и Альфа-Козероги? Никакой телескоп и бинокль тут не нужны, они даже мешают: метеоры вспыхивают в разных частях неба, а оптика показывает только маленький кусочек. Так как быть? Найдите открытое место подальше от фонарей и рекламных вывесок, повернитесь лицом на юго-восток и лучше лягте на спину, например, на коврик или в шезлонг, чтобы видеть сразу половину неба над собой, а не крутить головой в поисках вспышек. Дайте глазам время, где-то 20–30 минут, чтобы они привыкли к темноте, и не смотрите в это время в телефон, иначе придётся привыкать заново. Возьмите тёплую кофту или плед: даже летом ночью на улице быстро становится прохладно.

В итоге получается забавная картина: небо готовит красивое шоу, а слишком яркая Луна мешает разглядеть большую часть метеоров. Но десяток-другой вспышек в час, особенно ярких болидов Альфа-Козерогов, будет видно даже сквозь лунный свет. Так что, если ночь на 31 июля выдастся ясной, точно стоит выйти на улицу хотя бы на полчаса, закутаться в плед потеплее и просто посмотреть наверх — терпение здесь важнее любой техники и приборов. Если же вас больше интересует не только небо, но и кошелёк, у Life.ru есть и денежный гороскоп на август для всех знаков зодиака.