Стас Намин не подавал гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве
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Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая супруга, проходящие потерпевшими по уголовному делу, не стали заявлять гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, которого приговорили к 18 годам колонии за двойное убийство. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
Согласно законодательству, потерпевшие имеют право требовать возмещения материального и морального вреда, однако в данном случае они этим правом не воспользовались.
«Гражданский иск по делу не заявлен», — сказано в материалах.
Ранее Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своей бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Защита настаивала на наличии у него психических отклонений и утверждала, что в момент преступления он находился в состоянии аффекта, однако экспертиза не подтвердила тяжёлого психического расстройства. В своих показаниях Намин отмечал, что пасынок пытался переложить ответственность за двойное убийство на свою мать, которая прибыла на место преступления до вызова полиции. Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.
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