Стас Намин не подавал гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая супруга, проходящие потерпевшими по уголовному делу, не стали заявлять гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, которого приговорили к 18 годам колонии за двойное убийство. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно законодательству, потерпевшие имеют право требовать возмещения материального и морального вреда, однако в данном случае они этим правом не воспользовались.

«Гражданский иск по делу не заявлен», — сказано в материалах.