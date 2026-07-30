Протасевич заявил о подготовке теракта против детей Тихановской
Светлана Тихановская. Обложка © ТАСС / EPA / Marcin Obara
Белорусский журналист Роман Протасевич заявил, что целью готовившегося теракта в Польше были несовершеннолетние дети беглой оппозиционерки Светланы Тихановской. Ранее Минск передал Варшаве информацию о планируемом преступлении, а в белорусском МИДе уточнили, что женщина, чьих детей собирались атаковать, возглавляет структуру, признанную у неё на родине экстремистской.
По словам Протасевича, организатором готовился белорусский оппозиционер, экс-журналист Денис Дашкевич. Причиной, как утверждается, стало то, что польские власти признали его угрозой национальной безопасности и инициировали процедуру депортации. Оказавшись в сложной ситуации, Дашкевич якобы обратился за помощью к окружению Тихановской, но получил отказ.
В публикации говорится, что действия Дашкевича стали реакцией на бездействие со стороны оппозиционных структур. Официального подтверждения этой информации со стороны Польши или представителей Тихановской пока нет.
Напомним, в Польше прогремел мощный взрыв, оставивший воронку в Люблинском воеводстве, где позже обнаружили обломки неизвестного объекта. Премьер-министр Дональд Туск, не дождавшись экспертизы, заявил о падении российской ракеты. Заявление польских властей о падении российской ракеты Х-101 выглядит сомнительным, поскольку Варшава не предоставила подтверждений, а такая ракета с малой вероятностью могла долететь до Польши.
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