Участники похорон сенатора Линдси Грэма* использовали церемонию для решения собственных политических вопросов, считает член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.

На церемонию приехали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Американский и израильский лидеры обсуждали ситуацию вокруг Ирана, а экс-комик стремился договориться о дополнительных поставках оружия и финансовой поддержке для Украины.

Эксперт также назвал церемонию преимущественно светским мероприятием, напоминавшим гражданскую панихиду. Выступавшие сосредоточились на политической деятельности Грэма*. Особое внимание он обратил на слова о приверженности покойного военным конфликтам. Упоминания войн как заслуги политика окончательно отодвинули на второй план духовный смысл церемонии.

«Честно говоря, душа Линдси Грэма*, отходила при полном безразличии присутствующих», — заключил собеседник издания.

Напомним, 28 июля в здании Капитолия США прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. В ходе траурного мероприятия Дональд Трамп заявил, что покойный был человеком, который поддерживал военные решения.

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