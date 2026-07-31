Инцидент в воздушном пространстве Польши приблизил НАТО к прямому столкновению с РФ, пишет китайский портал Sohu. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время ночного удара по Украине российская сторона якобы нарушила границы ЕС.

Авторы публикации считают, что формулировка главы ЕК изменила политическую и юридическую оценку произошедшего — вместо выражения обеспокоенности Брюссель официально заговорил о нарушении воздушного пространства. При этом Польша не стала сбивать объект, позволив ему упасть на сельскохозяйственные угодья. В КНР связывают такое решение с осторожной позицией премьер-министра Польши Дональда Туска.

Европейский союз оказался перед необходимостью отреагировать на инцидент, не располагая достаточными ресурсами для серьёзной эскалации. США не стремятся напрямую вступать в конфликт, а европейские страны испытывают нехватку боеприпасов, поэтому реакция Брюсселя пока ограничивается жёсткими заявлениями без конкретных силовых мер.

«Четвёртая консультация сразу превратилась в пятый взрыватель коллективной обороны», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее в Польше прогремел мощный взрыв, который оставил воронку в земле. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта. При этом премьер-министр республики Дональд Туск заявил о падении российской ракеты, не дождавшись экспертизы.