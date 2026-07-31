Посол РФ в Таиланде ожидает быстрого расследования убийства россиян в Паттайе

Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин выразил уверенность в оперативном завершении следствия по делу об убийстве брата и сестры из России в Паттайе. Посол отметил, что правоохранительные органы королевства действуют результативно, и оснований для претензий к ним у Москвы нет.

«Я уверен, что расследование, скорее всего, будет проведено быстро и будет вынесено соответствующее решение, поскольку преступники сознались в содеянном. У нас нет никаких претензий [к властям] в плане взаимодействия, в плане поиска пропавших и поиска бандитов», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как уже сообщалось, задержанные члены местного преступного синдиката дали признательные показания, указав местонахождение тел погибших. Тайская полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, мотивом нападения стал угон мотоцикла молодых россиян. Ожидается, что суд над задержанными состоится в ближайшее время.

«Главный показатель в этой ситуации — это работа правоохранителей, насколько они эффективно решают задачи», — подчеркнул Томихин, добавив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с близкими погибших и оказывают им необходимую консульскую поддержку.