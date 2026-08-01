«Ждать месяцами опасно»: Мурашки и затекание ног оказались симптомами серьёзной болезни

Онемение стопы, покалывание и ощущение мурашек в ноге могут указывать на межпозвонковую грыжу, предупредила невролог Миляуша Мамадалиева. По её словам, такие симптомы возникают, когда выпячивание диска сдавливает нервный корешок в поясничном отделе позвоночника.

При грыже неприятные ощущения регулярно возвращаются, могут распространяться от поясницы вниз по ноге и сопровождаться болью, снижением чувствительности к горячему и холодному, ощущением ватной стопы. Обычное затекание, в отличие от этого состояния, проходит после смены позы или небольшой разминки.

Особенно опасным признаком врач назвала мышечную слабость. Обратиться к специалисту следует, если человеку стало сложно ходить на носках или пятках, стопа начала шлёпать, появилась хромота или нога стала быстрее уставать.

«В такой ситуации ждать месяцами опасно. Боль иногда становится меньше, а слабость и нарушение походки остаются надолго», — отметила собеседница «Газеты.ru».