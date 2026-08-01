Власти Испании возобновили работу перехода Мелилья — Марокко спустя 36 часов

Пограничный переход между испанским анклавом Мелилья и сопредельным Марокко заработал вновь после 36 часов вынужденной блокады. О снятии ограничений, введённых на фоне острейшего миграционного кризиса, сообщило агентство EFE.

Движение через единственный действующий коридор было экстренно остановлено более суток назад. Причиной стал массовый наплыв нелегалов, штурмовавших границу в соседнем автономном городе Сеута. Сейчас власти приняли решение о постепенном возобновлении работы перехода.