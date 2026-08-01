Власти Испании возобновили работу перехода Мелилья — Марокко спустя 36 часов
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Пограничный переход между испанским анклавом Мелилья и сопредельным Марокко заработал вновь после 36 часов вынужденной блокады. О снятии ограничений, введённых на фоне острейшего миграционного кризиса, сообщило агентство EFE.
Движение через единственный действующий коридор было экстренно остановлено более суток назад. Причиной стал массовый наплыв нелегалов, штурмовавших границу в соседнем автономном городе Сеута. Сейчас власти приняли решение о постепенном возобновлении работы перехода.
Напомним, 30 июля тысячи мигрантов предприняли массовый штурм испанского анклава Сеута, добираясь до города вплавь и пешком в обход волнолома со стороны Марокко. Данные о масштабах наплыва разнятся: городские власти сообщали примерно о 60 тысячах человек, тогда как МВД Испании заявляло о 50 тысячах прибывших. Как сообщает El Pais, количество погибших выросло до 67. По информации EFE, число тех, кто добровольно вернулся в Марокко составляет около 53 тысяч человек.
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