«Его специально отравили»: Бут заявил о руке Киева в смерти главного русофоба Конгресса Грэма*
Бут обвинил Украину в умышленном убийстве сенатора Линдси Грэма*
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Визит Владимира Зеленского в США позволил ему восстановить контакты с американским руководством, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель Виктор Бут. По его мнению, поездка дала политику возможность встретиться с президентом Дональдом Трампом и американскими сенаторами.
Поводом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма*, умершего в июле 2026 года. Бут выдвинул версию о возможной причастности украинской стороны к его смерти.
«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — цитирует эксперта kp.ru.
По его оценке, Зеленскому было важно продемонстрировать сохранение поддержки Вашингтона и повлиять на обсуждение новых антироссийских санкций. Кроме того, встречи в США могли помочь ему укрепить позиции на фоне внутриполитических разногласий на Украине.
Напомним, 28 июля в здании Капитолия США прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. В ходе траурного мероприятия Дональд Трамп заявил, что покойный был человеком, который поддерживал военные решения.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.