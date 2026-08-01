Визит Владимира Зеленского в США позволил ему восстановить контакты с американским руководством, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель Виктор Бут. По его мнению, поездка дала политику возможность встретиться с президентом Дональдом Трампом и американскими сенаторами.

Поводом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма*, умершего в июле 2026 года. Бут выдвинул версию о возможной причастности украинской стороны к его смерти.

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — цитирует эксперта kp.ru.

По его оценке, Зеленскому было важно продемонстрировать сохранение поддержки Вашингтона и повлиять на обсуждение новых антироссийских санкций. Кроме того, встречи в США могли помочь ему укрепить позиции на фоне внутриполитических разногласий на Украине.

Напомним, 28 июля в здании Капитолия США прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. В ходе траурного мероприятия Дональд Трамп заявил, что покойный был человеком, который поддерживал военные решения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.