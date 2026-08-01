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1 августа, 12:17

«Его специально отравили»: Бут заявил о руке Киева в смерти главного русофоба Конгресса Грэма*

Бут обвинил Украину в умышленном убийстве сенатора Линдси Грэма*

Обложка © ТАСС / Ron Sachs - CNP

Обложка © ТАСС / Ron Sachs - CNP

Визит Владимира Зеленского в США позволил ему восстановить контакты с американским руководством, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель Виктор Бут. По его мнению, поездка дала политику возможность встретиться с президентом Дональдом Трампом и американскими сенаторами.

Поводом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма*, умершего в июле 2026 года. Бут выдвинул версию о возможной причастности украинской стороны к его смерти.

Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*
Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — цитирует эксперта kp.ru.

По его оценке, Зеленскому было важно продемонстрировать сохранение поддержки Вашингтона и повлиять на обсуждение новых антироссийских санкций. Кроме того, встречи в США могли помочь ему укрепить позиции на фоне внутриполитических разногласий на Украине.

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Напомним, 28 июля в здании Капитолия США прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. В ходе траурного мероприятия Дональд Трамп заявил, что покойный был человеком, который поддерживал военные решения.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Борис Эльфанд
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