«Ну извините»: В Раде не верят в возможность наладить выпуск ракет к Patriot на Украине
Нардеп Бужанский назвал выпуск ракет Patriot долгим и сложным процессом
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Киев вряд ли сможет быстро организовать выпуск ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
Парламентарий подчеркнул, что подобный проект потребует длительных согласований и сложной технологической подготовки.
«Рассказы про производство ракет Patriot, ну, извините, я слабо в них верю», — сказал он.
По словам Бужанского, компания Boeing, которой принадлежат права на головки самонаведения, якобы отказывается передавать лицензию третьим сторонам. Даже при успешных переговорах до появления готовых боеприпасов могут пройти годы.
Напомним, что сейчас у Украины большие проблемы с ракетами для систем ПВО, из-за чего Владимир Зеленский обратился за помощью к США. Однако американский президент Дональд Трамп отказал ему в этой просьбе, предложив взамен предоставить лицензию на их производство. Позже выяснилось, что не всё так просто, как кажется, а сам глава Белого дома внезапно указал, что Вашингтон пока не соглашался ни на что подобное.
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