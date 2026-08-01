«Ну извините»: В Раде не верят в возможность наладить выпуск ракет к Patriot на Украине

Киев вряд ли сможет быстро организовать выпуск ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Парламентарий подчеркнул, что подобный проект потребует длительных согласований и сложной технологической подготовки.

«Рассказы про производство ракет Patriot, ну, извините, я слабо в них верю», — сказал он.

По словам Бужанского, компания Boeing, которой принадлежат права на головки самонаведения, якобы отказывается передавать лицензию третьим сторонам. Даже при успешных переговорах до появления готовых боеприпасов могут пройти годы.