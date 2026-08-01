Запорожская АЭС в 23-й раз осталась без внешнего электричества на два часа

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) в субботу 1 августа почти на два часа лишилась доступа к внешней электросети. О происшествии сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным организации, это уже 23-й подобный инцидент с начала военного конфликта. Причина нового отключения пока не установлена.

В момент аварии прекратила работу последняя оставшаяся линия электропередачи «Ферросплавная-1». Резервное питание для охлаждения реакторов и других критически важных систем безопасности пришлось обеспечивать дизельным генераторам.

Автономные источники энергии запустились в штатном режиме. Это позволило поддерживать ключевые функции площадки до восстановления подачи ресурса извне.

Перебои с электричеством на объекте фиксируются регулярно. Каждый такой случай несёт риски для ядерной безопасности, поскольку стабильное энергоснабжение — главное условие для предотвращения перегрева активных зон.

Информация о текущем состоянии оборудования и персонала уточняется. Специалисты агентства продолжают мониторинг ситуации на площадке.

Напомним, Вооружённые силы Украины регулярно наносят удары по Запорожской АЭС, что подтверждается как российскими источниками, зафиксировавшими повреждения инфраструктуры станции, включая попадания в машинный зал шестого блока, транспортный цех и район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, так и экспертами МАГАТЭ, которые осмотрели последствия этих атак и неоднократно предупреждали о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности. Так, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. В результате на месте погибли главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. Их посмертно представили к госнаградам.