Аналитик Михайлов: Иран готов нанести удар по Украине за атаку на своё судно

Тегеран настроен решительно и при необходимости способен нанести ответный удар по украинской территории. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире программы «Мы в курсе» подчеркнул, что заявления иранской стороны нельзя считать пустой дипломатией.

Поводом для жёсткой реакции стал инцидент с атакой ВСУ на торговое судно исламской республики в Каспийском море. Посол Ирана в России Казем Джалали напомнил позицию главы МИД Аббаса Аракчи: страна сама определит форму своих ответных шагов.

Аналитик в комментарии «Царьграду» отметил, что иранские власти уже не раз делом доказывали готовность до конца отстаивать суверенитет и безопасность. На Ближнем Востоке Тегеран наносил удары по соседним государствам, не опасаясь эскалации, и Украина в этом смысле не выглядит для него наиболее грозным противником. Отсутствие общих границ и географическая удалённость угрозы не отменяют.

По оценке Михайлова, своими действиями киевское руководство ввязалось в чужой конфликт и выказало пренебрежение к геополитической позиции Ирана. Собеседник канала назвал произошедшее откровенным хамством. Он указал, что громкие сигналы идут сразу от двух ключевых структур — МИДа и парламента, а Корпус стражей исламской революции также не остался в стороне. Для Владимира Зеленского это должно стать весьма тревожной чередой предупреждений.