Аналитик Михайлов: Иран готов нанести удар по Украине за атаку на своё судно
Тегеран настроен решительно и при необходимости способен нанести ответный удар по украинской территории. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире программы «Мы в курсе» подчеркнул, что заявления иранской стороны нельзя считать пустой дипломатией.
Поводом для жёсткой реакции стал инцидент с атакой ВСУ на торговое судно исламской республики в Каспийском море. Посол Ирана в России Казем Джалали напомнил позицию главы МИД Аббаса Аракчи: страна сама определит форму своих ответных шагов.
Аналитик в комментарии «Царьграду» отметил, что иранские власти уже не раз делом доказывали готовность до конца отстаивать суверенитет и безопасность. На Ближнем Востоке Тегеран наносил удары по соседним государствам, не опасаясь эскалации, и Украина в этом смысле не выглядит для него наиболее грозным противником. Отсутствие общих границ и географическая удалённость угрозы не отменяют.
По оценке Михайлова, своими действиями киевское руководство ввязалось в чужой конфликт и выказало пренебрежение к геополитической позиции Ирана. Собеседник канала назвал произошедшее откровенным хамством. Он указал, что громкие сигналы идут сразу от двух ключевых структур — МИДа и парламента, а Корпус стражей исламской революции также не остался в стороне. Для Владимира Зеленского это должно стать весьма тревожной чередой предупреждений.
Напомним, 25 июля ВСУ совершили нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва погиб один моряк, ещё один получил ранения. Тегеран расценил случившееся как акт агрессии и нарушение международного права, сохранив за собой возможность ответных действий. Киев поначалу пытался демонстрировать жёсткость, однако позднее без публичного шума провёл переговоры с иранской стороной. Глава МИД исламской республики потребовал от украинского руководства выплаты компенсаций.
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