Синоптик пообещал Москве последний 30-градусный «зажар»

Последняя в августе волна 30-градусной жары накроет Москву на этой неделе. Она будет сопровождаться короткими грозовыми дождями, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале недели погода останется в пределах летней нормы. В понедельник воздух в столичном регионе прогреется до +24…+27 градусов, а во вторник — до +25…+28. Существенных осадков не ожидается.

В среду станет ещё немного жарче: после полудня столбики термометров поднимутся до +26…+29 градусов. Утром в Подмосковье, особенно возле водоёмов и в низинах, возможны туманы.

Самая жаркая погода установится в четверг. Температура местами достигнет +31 градуса, однако через регион пройдёт атмосферный фронт с кратковременными грозовыми дождями.

Жара сохранится и в пятницу. Днём температура снова приблизится к 30-градусной отметке, а к вечеру над Москвой могут сформироваться мощные грозовые облака. По оценке Тишковца, выпадет от семи до 12 литров воды на квадратный метр.

Синоптик назвал предстоящее потепление последним августовским «зажаром» и «жарой-прощанием». Актуальный прогноз также показывает пик около +30 градусов в четверг и постепенное похолодание к выходным.

Ранее сразу несколько регионов Урала и Поволжья столкнулись с аномальной жарой и обновили температурные рекорды конца июля, которые сохранялись десятилетиями. Причиной стал мощный антициклон, пришедший из Казахстана.