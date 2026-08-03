Синоптик пообещал Москве последний 30-градусный «зажар»
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Последняя в августе волна 30-градусной жары накроет Москву на этой неделе. Она будет сопровождаться короткими грозовыми дождями, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В начале недели погода останется в пределах летней нормы. В понедельник воздух в столичном регионе прогреется до +24…+27 градусов, а во вторник — до +25…+28. Существенных осадков не ожидается.
В среду станет ещё немного жарче: после полудня столбики термометров поднимутся до +26…+29 градусов. Утром в Подмосковье, особенно возле водоёмов и в низинах, возможны туманы.
Самая жаркая погода установится в четверг. Температура местами достигнет +31 градуса, однако через регион пройдёт атмосферный фронт с кратковременными грозовыми дождями.
Жара сохранится и в пятницу. Днём температура снова приблизится к 30-градусной отметке, а к вечеру над Москвой могут сформироваться мощные грозовые облака. По оценке Тишковца, выпадет от семи до 12 литров воды на квадратный метр.
Синоптик назвал предстоящее потепление последним августовским «зажаром» и «жарой-прощанием». Актуальный прогноз также показывает пик около +30 градусов в четверг и постепенное похолодание к выходным.
Ранее сразу несколько регионов Урала и Поволжья столкнулись с аномальной жарой и обновили температурные рекорды конца июля, которые сохранялись десятилетиями. Причиной стал мощный антициклон, пришедший из Казахстана.
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