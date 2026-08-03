Мать опознала тела убитых в Паттайе детей

Россиянка Зарина Назимова, мать 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа, опознала тела погибших. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Сегодня закончилась последняя надежда... Я опознала своих детей», — написала Назимова.

Специалисты Института судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке проведут вскрытие для установления точной причины смерти. После завершения процедур семья сможет получить тела для захоронения.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее информировал, что дипломатическое представительство оперативно оказывает содействие родственникам погибших в оформлении необходимых документов, в том числе для проведения опознания.