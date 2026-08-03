Мать опознала тела убитых в Паттайе детей
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Россиянка Зарина Назимова, мать 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа, опознала тела погибших. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Сегодня закончилась последняя надежда... Я опознала своих детей», — написала Назимова.
Специалисты Института судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке проведут вскрытие для установления точной причины смерти. После завершения процедур семья сможет получить тела для захоронения.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее информировал, что дипломатическое представительство оперативно оказывает содействие родственникам погибших в оформлении необходимых документов, в том числе для проведения опознания.
Напомним, что в Таиланде задержан предполагаемый лидер преступной группы по делу об исчезновении 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля после поездки на арендованном мотоцикле, который позже нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища. Камеры зафиксировали слежку за ними, а девушка перед исчезновением предупреждала родственницу о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее судим за похищение детей, хранение оружия и покушение на убийство.
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