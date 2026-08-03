Экс-тренер «Автомобилиста» — о недопуске РФ к ЧМ-2027: «Жаль, что у молодёжи нет практики»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «Чемпионату» высказался о решении IIHF продлить отстранение российских команд от международных турниров, включая чемпионат мира 2027 года. Специалист отметил, что отсутствие официальных игр негативно сказывается на прогрессе игроков, особенно молодых.

«Мы все понимаем, что нужно играть международные матчи. В этих встречах растут хоккеисты, тренеры, развивается молодёжь. Идёт общий прогресс. Есть и своя специфика. Например, когда смотришь на европейские чемпионаты, там другие площадки, другой характер матчей», — сказал Заварухин.

Комментируя снижение интереса к мировым первенствам без участия России, тренер согласился, что турниры потеряли в зрелищности. Он напомнил, что национальная команда всегда была на ведущих ролях, и нынешняя изоляция особенно болезненна для талантливой молодёжи, которая лишена практики с сильными соперниками.

Эксперт согласился, что раньше турниры с участием сборной России были интереснее, и команда, несмотря на разные составы, всегда была на ведущих ролях и подавала пример. Он отметил, что отсутствие международной практики у молодёжи сильно влияет, хотя талантов много, и драфт НХЛ это подтверждает — наши парни высоко котируются. Специалист выразил сожаление о текущей изоляции.

В то же время Заварухин положительно оценил развитие Континентальной хоккейной лиги, где выросла конкуренция, а результаты стали непредсказуемыми. По его мнению, это связано с сокращением числа легионеров, что позволило российским игрокам получать больше игрового времени.

«Сейчас каждый может обыграть каждого. Очень много разных нюансов: переезды, особенности календаря, логистика. Всё это нужно тщательно изучать и учитывать. Хоккей становится более непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть и изучать», — резюмировал Заварухин.