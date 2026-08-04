«Всё, перестают летать»: Лукашенко задумался об универсальной защите от дронов
Лукашенко предложил создать систему против любых беспилотников
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Александр Лукашенко предложил белорусским учёным разработать систему, способную противодействовать беспилотникам любого типа. Об этом президент Белоруссии заявил 4 августа на совещании, посвящённом созданию Академии интеллектуальных технологий.
Глава государства выразил надежду, что специалисты нового вуза займутся не только теоретическими исследованиями, но и разработкой прикладных технологий.
«А если кто-то умный возьмёт, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Всё, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — приводит его слова БелТА.
По мнению Лукашенко, появление такого средства способно заметно изменить использование дронов в современных конфликтах. Каким именно образом может работать предполагаемая система, он не уточнил.
Академию интеллектуальных технологий планируют создать как вуз с прикладным уклоном. Ожидается, что там будут готовить специалистов и заниматься разработками в перспективных технологических направлениях.
Напомним, что 2 июля украинский беспилотник атаковал автобус Минск — Анапа в районе российско-белорусской границы под Брянском. Это — второй подобный случай: двумя неделями ранее украинская армия ударила по автобусу с детской футбольной командой из сопредельной республики, погибла сопровождающая.
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