«Всё, перестают летать»: Лукашенко задумался об универсальной защите от дронов

Александр Лукашенко предложил белорусским учёным разработать систему, способную противодействовать беспилотникам любого типа. Об этом президент Белоруссии заявил 4 августа на совещании, посвящённом созданию Академии интеллектуальных технологий.

Глава государства выразил надежду, что специалисты нового вуза займутся не только теоретическими исследованиями, но и разработкой прикладных технологий.

«А если кто-то умный возьмёт, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Всё, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — приводит его слова БелТА.

По мнению Лукашенко, появление такого средства способно заметно изменить использование дронов в современных конфликтах. Каким именно образом может работать предполагаемая система, он не уточнил.

Академию интеллектуальных технологий планируют создать как вуз с прикладным уклоном. Ожидается, что там будут готовить специалистов и заниматься разработками в перспективных технологических направлениях.