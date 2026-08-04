FESCO временно прекратила отправки через Чёрное море после атаки ВСУ на судно

Российская транспортная группа FESCO временно перестала принимать заявки на перевозки через акваторию Чёрного моря. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Причиной стала атака морских дронов ВСУ, в результате которой затонул контейнеровоз «Янина». Инцидент произошёл примерно в 200 километрах от Новороссийска.

«Защищённость экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO. В настоящее время Группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности», — говорится в сообщении.

Когда именно возобновится приём заявок на черноморском направлении, в компании уточнять не стали.