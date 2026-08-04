FESCO временно прекратила отправки через Чёрное море после атаки ВСУ на судно
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Российская транспортная группа FESCO временно перестала принимать заявки на перевозки через акваторию Чёрного моря. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Причиной стала атака морских дронов ВСУ, в результате которой затонул контейнеровоз «Янина». Инцидент произошёл примерно в 200 километрах от Новороссийска.
«Защищённость экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO. В настоящее время Группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности», — говорится в сообщении.
Когда именно возобновится приём заявок на черноморском направлении, в компании уточнять не стали.
Напомним, контейнеровоз «Янина» компании FESCO, входящей в «Росатом», затонул в Чёрном море после атаки украинских морских дронов. Всех 17 членов экипажа удалось спасти, их состояние оценивается как удовлетворительное. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв назвал случившееся пиратством и морским разбоем, подчеркнув, что судно перевозило гражданские грузы и находилось в международных водах. Спасательная операция проходила ночью при сохранявшейся угрозе атаки.
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