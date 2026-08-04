ЮНИСЕФ призвал Киев соблюдать нормы МГП после удара под Геленджиком

Международная организация защиты детей (UNICEF) призвала Украину соблюдать нормы международного гуманитарного права (МГП) и принимать меры для защиты несовершеннолетних. Заявление прозвучало после гибели детей в результате обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

За последние несколько дней дети стали жертвами нападений. В организации указали, что в Белгородской области после удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, ещё две девочки семи и девяти лет получили ранения. Среди погибших в результате атаки в Краснодарском крае было четверо детей. Всего при этом инциденте погибли семь человек, 58 человек пострадали.

«ЮНИСЕФ вновь призывает все стороны соблюдать свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры. Нападения, в результате которых гибнут и получают ранения дети, должны прекратиться», — утверждает организация.

В организации подчеркнули, что места, где находятся дети — жилые дома, пляжи и детские площадки, — должны оставаться безопасными независимо от обстоятельств.

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что организация собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибло семь человек.