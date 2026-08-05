Сын звезды «Интернов» Демчога вышел на свободу после срока за мошенничество

Сын актёра Вадима Демчога — Вильям — вышел на свободу. Он отбыл наказание за мошенничество. Об этом сам молодой человек рассказал журналистам РИА «Новости».

«Да, уже всё», — сказал Вильям, отвечая на вопрос, освободился ли он.