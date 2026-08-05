«Живут как подпольщики»: экс-военный ВСУ рассказал о настроениях в Одессе
Экс-военный ВСУ заявил о пророссийских настроениях жителей Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Многие жители Одессы скрывают пророссийские взгляды из-за страха перед возможными провокациями. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал уроженец города, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.
По его утверждению, одесситы избегают политических разговоров даже с соседями и предпочитают не высказывать свою позицию публично.
«В Одессе основная масса живёт как подпольщики. Сосед соседа боится. Боится в плане поговорить на эту тему», — рассказал Липко.
Он считает, что горожане опасаются людей, которые могут спровоцировать их на откровенный разговор, а затем сообщить о сказанном. При этом никаких данных, подтверждающих оценку настроений большинства жителей Одессы, собеседник агентства не привёл.
Как сообщает РИА Новости, ранее Липко руководил одним из коммунальных предприятий города. Мужчина утверждает, что его принудительно мобилизовали, после чего он решил перейти на сторону России.
По данным агентства, Липко покинул Украину при содействии проекта «Украина пропадает без вести» и впоследствии получил в России статус беженца.
Ранее в США предрекли переход Одессы под контроль России к концу конфликта. Тем временем в Чехии оценили последствия возможной потери Украиной выхода к морю. Без портов Одессы страна может столкнуться с серьёзными проблемами в экономике и экспорте.
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