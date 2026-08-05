Чиновники услышали блатняк, народ — родную Одессу: Как появилась песня «Шаланды, полные кефали»

Во время войны бойцам нужна была не только песня о фронте, но и напоминание о мирной жизни, за которую они сражались. Так родилась песня «Шаланды, полные кефали» — хит, который полюбила вся страна, а чиновники объявили блатным и надолго убрали со сцены. Life.ru рассказывает историю песни, почему её создали вдали от Одессы, почему советские чиновники услышали в народном хите блатные мотивы и как он всё-таки покорил всю страну.

Как фильм «Два бойца» снимали в эвакуации

Где и когда снимали советский фильм «Два бойца» с Марком Бернесом? Фото © Кадр из фильма «Два бойца», режиссёр Леонид Луков, сценарист Евгений Габрилович

История песни началась в 1942 году, когда писатель и военный корреспондент Лев Славин опубликовал повесть «Мои земляки» о дружбе двух солдат. Произведение заинтересовало режиссёра Леонида Лукова, который после начала Великой Отечественной войны вместе с Киевской киностудией оказался в эвакуации в Ташкенте. Сценарий будущего фильма написал Евгений Габрилович, а главные роли получили Борис Андреев и Марк Бернес.

Герои «Двух бойцов» сражались на Ленинградском фронте. Уральский сталевар Саша Свинцов был обстоятельным, спокойным и надёжным, а сварщик из Одессы Аркадий Дзюбин — шумным балагуром, который не терял чувства юмора даже под огнём. Первоначально песен в сценарии вообще не было, однако во время работы Луков понял, что музыка поможет показать характеры героев лучше любых длинных монологов.

Сначала в картине появилась лирическая «Тёмная ночь». Композитор Никита Богословский практически сразу сыграл мелодию, Владимир Агатов быстро написал слова, а Бернес записал песню с первого дубля. Именно с ней и связана история о создании хита всего за одну ночь. После этого режиссёр захотел добавить ещё одну композицию — весёлую, озорную и совершенно контрастную. Она должна была звучать так, словно Аркадий Дзюбин привёз её с собой из родного двора.

Как написать песню об Одессе, ни разу там не побывав?

Как Никита Богословский написал музыку к песне «Шаланды, полные кефали»? Фото © Wikipedia / Лев Леонидович Медведев

Задание оказалось сложнее, чем предполагалось. Никита Богословский родился в Петербурге 22 мая 1913 года, Владимир Агатов в 1901 году — в Киеве, а с музыкальным фольклором Одессы оба почти не были знакомы. Сочинить обычную эстрадную мелодию было недостаточно: требовалась песня, в которой одесситы сразу узнали бы себя.

Тогда в газете разместили объявление с просьбой ко всем, кто помнит одесские песни, прийти на киностудию. В назначенный день туда явилась огромная толпа эвакуированных жителей города. По воспоминаниям Богословского, среди них были почтенные профессора, врачи и весьма колоритные личности, при взгляде на которых композитор удивлялся, почему они ещё находятся на свободе.

Два дня гости наперебой исполняли любимые дворовые, портовые, бытовые и откровенно блатные песни. Богословский вслушивался в мелодические обороты, ритм и интонации, а затем соединил услышанное в совершенно новую музыку. Он не скопировал ни одну из композиций, но настолько точно уловил их настроение, что позднее одесситы стали считать композитора своим.

Мирная Одесса, которую помнили солдаты

О чём рассказывается в песне «Шаланды, полные кефали»? Фото © РИА Новости

В основу текста «Шаланды, полные кефали» легла старая заготовка Владимира Агатова о социалистическом соревновании двух рыболовецких бригад. В первоначальной истории соперничество завершалось свадьбой бригадиров. Поэт переработал сюжет, добавил Костю-моряка, рыбачку Соню и целую россыпь слов, создававших ощущение прогулки по старой Одессе.

Шаланда — это небольшое плоскодонное судно, использовавшееся в том числе рыбаками, кефаль — промысловая черноморская рыба, а биндюжниками называли портовых грузчиков и извозчиков. Молдаванка, Пересыпь и Фонтан — реальные районы города. Даже человек, никогда не бывавший в Одессе, после песни словно видел море, портовые улицы и шумную свадьбу, на которую сбежался весь город.

В годы войны эта беззаботная история звучала особенно пронзительно. Пока экранный Аркадий Дзюбин сражался под Ленинградом, его песня возвращала слушателей в мир, где люди рыбачили, влюблялись, собирались в пивных и гуляли свадьбы. В ней не было ни выстрелов, ни потерь, ни врага, но именно поэтому она напоминала, ради чего бойцы терпели фронтовые лишения.

Какие ошибки в песне нашли одесситы?

Какие папиросы на самом деле курили моряки в довоенной Одессе? Фото © Кадр из фильма «Два бойца», режиссёр Леонид Луков, сценарист Евгений Габрилович

Одесса приняла «Шаланды» как родные, хотя знатоки всё же обнаружили несколько неточностей. Например, весной Фонтан должен был утопать скорее в акации, а не в черёмухе. Сомнения вызвали и папиросы Кости: местные утверждали, что настоящий одесский моряк выбрал бы распространённые в городе «Сальве», а не «Казбек».

Марк Бернес тоже родился не в Одессе, а в Нежине. В фильме он произносил название города с непривычным твёрдым звуком, однако в поздних записях исправил произношение. Подобные мелочи песню не испортили. Наоборот, одесситы охотно спорили о них именно потому, что уже считали Костю-моряка и рыбачку Соню частью собственной городской истории.

Почему «Шаланды» объявили блатной песней?

Была ли песня «Шаланды, полные кефали» запрещена в СССР? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После выхода «Двух бойцов» в 1943 году обе песни из фильма мгновенно ушли в народ. Однако если «Тёмная ночь» стала признанной фронтовой лирикой, то весёлую балладу о Косте-моряке официальные критики встретили холодно. Им не нравились пивная, биндюжники, лихой герой и интонации одесской улицы. Песню обвиняли в декадентстве, идеологической сомнительности и романтизации блатной среды.

Формального запрета, перечеркнувшего существование композиции, не последовало, но её долго не печатали и не рекомендовали для официального исполнения. Пластинка 1943 года, на которой Бернес записал «Тёмную ночь» и «Шаланды», вышла небольшим тиражом. Новую версию своего знаменитого хита артист смог выпустить на большом диске только в 1969 году.

Однако остановить песню чиновники уже не могли. Её пели на фронте, во дворах, за праздничными столами и в дружеских компаниях. Позднее «Шаланды» исполняли Леонид Утёсов, Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский и другие артисты. Композиция, которую критики считали слишком легкомысленной и подозрительно «уличной», стала одним из самых узнаваемых музыкальных символов Одессы.

«Шаланды, полные кефали» оказались сильнее придирок критиков и негласной опалы. Песня, придуманная вдали от Одессы, стала для миллионов слушателей живым воспоминанием о мирной жизни, ради которой люди сражались на фронте. Марк Бернес исполнил немало композиций, переживших своё время, но одна из них стала последней в его жизни. Недавно Life.ru рассказал, как трагедии четырёх людей подарили миру песню «Журавли», под которую сегодня скорбят целые страны.