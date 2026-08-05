Новая владелица 4 года платила ипотеку за сожжённую пенсионеркой двушку в Москве

30-летняя преподавательница Нино четыре года исправно платила ипотеку за двушку в Москве, которую сегодня подожгла 68-летняя адептка «схемы Долиной», но так в неё и не заехала. Об этом она рассказала в комментарии Life.ru.

Владелица жилья рассказала, как её четыре года не пускали в купленную квартиру. Видео © Life.ru

По словам девушки, всё это время она ютилась на съёмных квартирах. А сегодня, когда приставы наконец пришли выселять бывшую хозяйку, та попросила несколько минут на сборы — и буквально за две минуты спалила помещение.

Квартира площадью 40 квадратных метров вспыхнула мгновенно. Нино подчеркнула, что дом газифицирован, поэтому под угрозой оказался весь подъезд. Чудом обошлось без взрыва и массовой эвакуации.