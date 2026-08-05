Новая владелица 4 года платила ипотеку за сожжённую пенсионеркой двушку в Москве
Последствия пожара. Обложка © Life.ru
30-летняя преподавательница Нино четыре года исправно платила ипотеку за двушку в Москве, которую сегодня подожгла 68-летняя адептка «схемы Долиной», но так в неё и не заехала. Об этом она рассказала в комментарии Life.ru.
Владелица жилья рассказала, как её четыре года не пускали в купленную квартиру. Видео © Life.ru
По словам девушки, всё это время она ютилась на съёмных квартирах. А сегодня, когда приставы наконец пришли выселять бывшую хозяйку, та попросила несколько минут на сборы — и буквально за две минуты спалила помещение.
Квартира площадью 40 квадратных метров вспыхнула мгновенно. Нино подчеркнула, что дом газифицирован, поэтому под угрозой оказался весь подъезд. Чудом обошлось без взрыва и массовой эвакуации.
Напомним, сегодня в Москве пенсионерка, использовавшая схему «Долиной» — то есть, не пускавшая в неё новую собственницу — подожгла квартиру при появлении приставов, пытавшихся выселить её. Сделку о продаже жилья она заключила ещё четыре года назад, и после долгих разбирательств суд постановил, что 5 августа пожилая женщина должна покинуть квартиру. Увидев сотрудников, должница распылила баллончик и устроила пожар, пламя охватило 15 квадратных метров. Ожоги получили сама виновница, один из приставов и работник органа принудительного исполнения, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Спасатели оперативно справились с огнём, пострадавшую увезли в реанимацию. Life.ru публиковал видео с обгоревшей пенсионеркой.
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