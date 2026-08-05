Состояние главы «Уралдронзавода» Владимира Ткачука стабильно, угрозы жизни нет
Владимир Ткачук. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Состояние генерального директора свердловского производителя беспилотников «Уралдронзавод» Владимира Ткачука стабильно, рассказали журналистам в оперативных службах. Угрозы жизни конструктора, пережившего подрыв автомобиля, нет.
«Он стабилен», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, о подрыве автомобиля Владимира Ткачука стало известно сегодня, 5 августа. Конструктор выжил и был госпитализирован в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое общеопасным способом».
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