Состояние главы «Уралдронзавода» Владимира Ткачука стабильно, угрозы жизни нет

Состояние генерального директора свердловского производителя беспилотников «Уралдронзавод» Владимира Ткачука стабильно, рассказали журналистам в оперативных службах. Угрозы жизни конструктора, пережившего подрыв автомобиля, нет.

При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник

При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник

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