«Главное — забота о солдате»: Эксперт связал перестановки в армии с соображениями «бережливости»

После назначения генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем в российской армии последуют и другие кадровые изменения. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, во время боевых действий на первые роли выходят офицеры, которые способны быстро принимать решения и добиваться результата. При назначениях учитываются боевой опыт, ответственность и отношение командира к подчинённым.

«Сегодня нужны грамотные, быстро принимающие решения, решительные, ответственные офицеры, которые осознают, что за ними — страна и солдаты. Бережливость и забота о солдате — это самое главное», — подчеркнул эксперт.

Клинцевич связал перестановки с изменением характера боевых действий и ростом их интенсивности. По его оценке, командованию требуются новые подходы и руководители, способные адаптироваться к меняющейся обстановке.

«Будут и другие изменения», — спрогнозировал собеседник Life.ru. Он также выразил мнение, что результаты принятых кадровых решений станут заметны до конца 2026 года.

Лично с Ляминым Клинцевич не знаком, однако, по его словам, ветераны СВО и встречавшиеся с генералом военные дают ему высокую оценку. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как устроены Войска беспилотных систем и какие задачи выполняет новый род войск.

Президент Владимир Путин провёл перестановки в Минобороны 5 августа 2026 года. Подробнее о том, кто возглавил группировки «Центр» и «Восток», Службу тыла и войска беспилотных систем, Life.ru писал в отдельном материале.