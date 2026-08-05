Рада поддержала законопроект о повышении штрафов за песни на русском в общепите

Комитет Верховной рады по гуманитарной политике одобрил законопроект № 15430, который вводит существенное повышение штрафов за трансляцию музыкального контента на русском языке в кафе, ресторанах и других заведениях общепита. Документ был зарегистрирован в парламенте 22 июля.

Согласно тексту инициативы, за первое нарушение владельцам заведений грозит штраф в размере 8,5 тысячи гривен (около 189 долларов США). Повторные нарушения обойдутся уже в 170 тысяч гривен (примерно 3,8 тысячи долларов). Для сравнения: действующие санкции сейчас составляют всего 170 гривен (около 3,7 доллара).

Авторы законопроекта настаивают на том, что ужесточение наказаний необходимо для защиты государственного языка в сфере обслуживания. Противники инициативы считают, что такие меры нарушают права предпринимателей и могут привести к закрытию части заведений.