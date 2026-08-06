«Не может оторваться от зеркала»: Луна Феннер впервые увидела новое лицо, сняв «маску Бэтмена»

Юная американка Луна Феннер впервые увидела своё лицо после завершения очередного этапа лечения и снятия швов в Санкт-Петербурге. О результатах операций в соцсети рассказала её мать, отметив, что «маска Бэтмена» для дочери осталась в прошлом.

Луна Феннер впервые увидела своё лицо. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

По словам женщины, хирургическое вмешательство прошло успешно. Поверхность кожи стала значительно ровнее, хотя полностью восстановление ещё не завершилось — сохраняются небольшие отёки и корочки. Семья рассчитывает, что по мере заживления внешний вид девочки продолжит улучшаться.

За время лечения в Петербурге Луна перенесла шесть операций, разделённых на три последовательных этапа. Именно они стали основой масштабной реконструкции лица.

Впереди девочку ждёт продолжение лечения. Через несколько лет ей планируют провести ряд косметических процедур. Кроме того, врачи намерены скорректировать последствия ранее выполненной операции на ноге и заняться восстановлением линии бровей. Родители Луны отмечают, что наиболее сложный этап лечения уже позади.

«Через 2–3 года ей ещё понадобятся небольшие корректирующие процедуры, но она наконец-то получила ту самую «гладкую кожу», — написала мама Луны.

Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который почти полностью покрывал её лицо и внешне напоминал маску Бэтмена. В США семье предложили крайне сложную схему лечения, поэтому родители обратились за помощью к российским врачам. Первые операции девочке выполнили в Краснодаре, а затем лечение продолжили специалисты из Санкт-Петербурга. Незадолго до заключительного этапа медики обнаружили у Луны подозрительное новообразование на плече. Опухоль удалили, после чего направили материал на гистологическое исследование. Совсем недавно маленькой пациентке сняли швы.