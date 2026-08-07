Верховный суд 10 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в ГД

Верховный суд 10 августа рассмотрит иск «Родины» о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную думу, которые состоятся 18-20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

«Верховный суд России назначил разбирательство по административному делу об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» на 10 августа 2026 года, на 10 часов утра», — говорится в сообщении.

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