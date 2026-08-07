Верховный суд 10 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в ГД
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Верховный суд 10 августа рассмотрит иск «Родины» о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную думу, которые состоятся 18-20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
«Верховный суд России назначил разбирательство по административному делу об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» на 10 августа 2026 года, на 10 часов утра», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Верховный суд России поступило заявление с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Заявление подал председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв. В последнее время «Яблоко» подвергается серьёзной критике за позицию по Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что партия никогда не осуждала действия Киева. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал признать «Яблоко» нежелательной организацией после предложения партии по урегулированию конфликта с Украиной, которое он назвал предательством интересов страны и памяти российских военнослужащих.
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