Миллион за голову: В Эквадоре нашли заказчиков убийства кандидата в президенты — среди них экс-министр

Прокуратура Эквадора предъявила официальные обвинения семерым людям по делу об убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Среди фигурантов оказались бизнесмен, два бывших высокопоставленных политика и участники преступной группировки «Лос Лобос».

Вильявисенсио, известный критикой бывшего президента Рафаэля Корреа, был застрелен в Кито 9 августа 2023 года — незадолго до президентских выборов. Нападавший, по данным следствия, был гражданином Колумбии и погиб после перестрелки с охраной.

В числе обвиняемых прокуратура называет бизнесмена Хавьера Жордана, бывшего министра внутренних дел Хосе Серрано и его экс-заместителя Ронни Алеагу. Также в деле фигурирует лидер «Лос Лобос» Вильмер Чаваррия, известный как Пипо, и ещё трое связанных с группировкой человек.

По версии обвинения, Жордан мог участвовать в финансировании и планировании убийства. Серрано, как утверждается, передал преступной организации сведения о передвижениях Вильявисенсио, а Алеага подозревается в координации действий, связанных с подготовкой преступления.

Следствие также считает, что Пипо организовал убийство, за которое, по версии обвинения, получил миллион долларов. Сейчас ему предстоит процедура экстрадиции из Испании в Эквадор.

Прокуратура потребовала заключить семерых фигурантов под стражу. В отношении четырёх обвиняемых, находящихся за пределами страны, направлены запросы через Интерпол.