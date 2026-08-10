Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 48 человек

В Нижнекамске уточнили число пострадавших после массированного удара беспилотников. По последним официальным данным, 48 горожан получили различные травмы и осколочные ранения.

Атаке подверглись промышленные объекты города. Однако разрушительная волна затронула прилегающие жилые кварталы, где находились люди. Зафиксировано масштабное повреждение городской инфраструктуры.

Всем доставленным в лечебные учреждения оказывается экстренная врачебная помощь. Медики борются за жизнь тяжелораненых.

Информацию подтвердил аппарат главы республики. Местные службы экстренного реагирования продолжают работу на местах разрушений. Идет разбор завалов для поиска выживших.

Правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося. Специалисты оценивают полный материальный ущерб от падения аппаратов. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Жителей просят сохранять спокойствие и не покидать укрытия. Введены усиленные меры безопасности на всей территории региона. Организованы пункты временного размещения для потерявших кров.

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 13 человек. В республике объявлен траур.