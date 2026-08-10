«У него есть чувство юмора»: Немцы пришли в экстаз от шутки Медведева про фон дер Ляйен

Жители Германии спокойно и даже с одобрением восприняли колкое высказывание зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Welt.

Поводом стало решение Евросоюза выделить Киеву новый транш в 1,4 миллиарда евро. Средства взяли из доходов, полученных за счёт замороженных активов российского Центробанка. Немецкие журналисты обратили внимание, что реакция Медведева на этот шаг оказалась крайне резкой и ироничной.

«После выделения Украине дополнительной помощи представитель Кремля Дмитрий Медведев оскорбил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её «старой ведьмой», и продолжил угрожать Западу», — отмечает Welt.

При этом читатели издания отреагировали иначе. В комментариях многие немцы признались, что колкости в адрес главы ЕК им пришлись по вкусу, а сама фон дер Ляйен, по их мнению, не может похвастаться политическими успехами и популярностью у европейцев. Один из подписчиков написал, что Медведев нравится ему всё больше.

«У него, безусловно, есть чувство юмора. К сожалению, он прав», — заявил ещё один комментатор.

До этого Медведев уже высказывался о позиции фон дер Ляйен по украинскому конфликту. Он заявил, что глава Еврокомиссии сосредоточена только на поддержке Киева и новых санкциях против Москвы, а проблемы самой Европы её не волнуют. По его словам, несмотря на все заявления фон дер Ляйен, Россия всё равно добьётся своих целей.