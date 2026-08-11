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Регион
11 августа, 14:53

«Много дать не могут»: Откуда на Украине взялись новые ракеты Patriot

Военный эксперт Кнутов: Ракеты Patriot PAC-3 Киеву могли дать Германия и Польша

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Германия и Польша могли передать Украине дефицитные ракеты-перехватчики Patriot PAC-3, считает историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его словам, именно на эти страны Киев ранее активно давил, добиваясь новых поставок.

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При этом рассчитывать на крупную партию Украине не стоит: запасы таких боеприпасов у европейских государств ограничены. Военный эксперт отметил, что строящийся в Германии завод будет выпускать Patriot PAC-2, которые предназначены прежде всего для борьбы с крылатыми ракетами.

«Много они дать не могут, потому что у Германии и Польши их запасы ограничены», — заключил собеседник сайта MK.ru.

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Ранее в Госдуме предупредили, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет для Patriot из-за высоких темпов их расходования. По оценке депутата Алексея Журавлёва, возможности быстро восполнять такие запасы ограничены.

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Борис Эльфанд
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