Передача Гилмана США может сказаться на переговорах по Украине, заявил политолог
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Освобождение бывшего морпеха США Роберта Гилмана может создать более благоприятную атмосферу для переговоров по Украине, считает американист Константин Блохин. По его мнению, теперь от администрации Дональда Трампа можно ожидать ответных шагов.
Политолог назвал решение Москвы гуманитарным жестом, который не затрагивает вопросы крупных сделок, сфер влияния или других принципиальных разногласий. Кроме того, для Вашингтона возвращение своих граждан остаётся важной задачей.
Такой шаг со стороны России способен улучшить общий фон контактов между Москвой и Вашингтоном. Если стороны продолжат действовать в подобном ключе, это может отразиться и на переговорном процессе по украинскому конфликту, подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее Россия освободила бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывал наказание с 2022 года. Американец уже вернулся на родину. Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил Россию за освобождение осуждённого.
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