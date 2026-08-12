Освобождение бывшего морпеха США Роберта Гилмана может создать более благоприятную атмосферу для переговоров по Украине, считает американист Константин Блохин. По его мнению, теперь от администрации Дональда Трампа можно ожидать ответных шагов.

Политолог назвал решение Москвы гуманитарным жестом, который не затрагивает вопросы крупных сделок, сфер влияния или других принципиальных разногласий. Кроме того, для Вашингтона возвращение своих граждан остаётся важной задачей.

Такой шаг со стороны России способен улучшить общий фон контактов между Москвой и Вашингтоном. Если стороны продолжат действовать в подобном ключе, это может отразиться и на переговорном процессе по украинскому конфликту, подчеркнул собеседник NEWS.ru.