МиГ-29 ВСУ под Одессой был сбит «дружественным огнём»

Украинский истребитель МиГ-29, потерпевший крушение в Одесской области 10 августа, был сбит «дружественным огнём». Об этом заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

Источник сообщает, что причиной потери МиГ-29 в действительности стал огонь своих сил.

Напомним, 10 августа в Сети появилось видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области. Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя во время выполнения боевого задания из-за «нештатной ситуации». Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство.

Это уже второй подобный инцидент с украинской боевой авиацией за последние дни. Так, 29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о потере F-16: тогда причиной также предварительно назвали «нештатную ситуацию», а пилот катапультировался.