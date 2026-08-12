Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 14:52

МиГ-29 ВСУ под Одессой был сбит «дружественным огнём»

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Украинский истребитель МиГ-29, потерпевший крушение в Одесской области 10 августа, был сбит «дружественным огнём». Об этом заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

Источник сообщает, что причиной потери МиГ-29 в действительности стал огонь своих сил.

В Киеве показали фото с места падения истребителя ВСУ под Одессой
В Киеве показали фото с места падения истребителя ВСУ под Одессой

Напомним, 10 августа в Сети появилось видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области. Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя во время выполнения боевого задания из-за «нештатной ситуации». Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство.

Это уже второй подобный инцидент с украинской боевой авиацией за последние дни. Так, 29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о потере F-16: тогда причиной также предварительно назвали «нештатную ситуацию», а пилот катапультировался.

Больше новостей о военной авиации, вооружениях и технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar