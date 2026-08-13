ФСБ: Задержанная за взрыв в Севастополе исполняла задание украинских спецслужб
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Задержанная по подозрению в взрыве в Севастополе действовала по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
«Задержанная за взрыв в Севастополе, унёсший жизнь военнослужащего МО РФ, исполняла задание спецслужб Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Севастополе на улице произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина. Позже выяснилось, что он военнослужащий. По горячим следам удалось задержать исполнительницу взрыва.
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