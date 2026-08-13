Черви-мутанты атакуют штат в США — 40-сантиметровые «змеи» выделяют токсины
Ядовитые черви-молоты атакуют Теннесси в США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Жителей американского штата Теннесси предупредили о распространении инвазивных молотоголовых червей, способных выделять раздражающие кожу токсины. Об этом сообщает журнал People. —
Необычные плоские черви получили своё название из-за характерной формы головы. Некоторые особи вырастают до 40 сантиметров и внешне могут напоминать небольших змей. При контакте с ними специалисты рекомендуют соблюдать осторожность.
Опасность пришельцев заключается не только в токсинах. Черви-молоты охотятся на дождевых червей и тем самым способны нарушать местную экосистему.
Избавиться от них непросто, ведь повреждённые особи способны регенерировать. Власти Теннесси не советуют ради интереса разрезать находку, а рекомендуют герметично помещать её в пакет с солью или уксусом.
По данным американского Минсельхоза, родиной этих червей является Юго-Восточная Азия. В США они впервые попали ещё в конце XIX века вместе с привезённой почвой, после чего постепенно расселились по стране.
Однако это не все напасти, обрушившиеся на жителей Соединённых Штатов. Ранее Life.ru рассказывал, что страну захлестнула «взрывная диарея», число заболевших которой уже достигает 10,5 тысячи. Американцы считают, что всё дело в малине и клубнике, на поверхность которых попадает паразит Cyclospora.
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