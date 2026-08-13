Черви-мутанты атакуют штат в США — 40-сантиметровые «змеи» выделяют токсины

Жителей американского штата Теннесси предупредили о распространении инвазивных молотоголовых червей, способных выделять раздражающие кожу токсины. Об этом сообщает журнал People. —

Необычные плоские черви получили своё название из-за характерной формы головы. Некоторые особи вырастают до 40 сантиметров и внешне могут напоминать небольших змей. При контакте с ними специалисты рекомендуют соблюдать осторожность.

Опасность пришельцев заключается не только в токсинах. Черви-молоты охотятся на дождевых червей и тем самым способны нарушать местную экосистему.

Избавиться от них непросто, ведь повреждённые особи способны регенерировать. Власти Теннесси не советуют ради интереса разрезать находку, а рекомендуют герметично помещать её в пакет с солью или уксусом.

По данным американского Минсельхоза, родиной этих червей является Юго-Восточная Азия. В США они впервые попали ещё в конце XIX века вместе с привезённой почвой, после чего постепенно расселились по стране.