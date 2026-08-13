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Регион
13 августа, 14:07

Досье вместо ракет: Иран дал неожиданный ответ на фосфорную бомбу США

Sohu: Иран ответил на фосфорную бомбу США сбором доказательств

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иран решил ответить на применение американскими военными боеприпасов с белым фосфором не новым ракетным ударом, а сбором доказательств для международных организаций, сообщает китайское издание Sohu. По данным аналитиков, Тегеран намерен передать материалы о бомбардировке города Рамельде в провинции Фарс в ООН, МККК и профильные лаборатории.

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Заместитель министра здравоохранения Ирана Шахин Ахундзад заявил, что у пострадавших после воздействия таких боеприпасов могут оставаться хронические раны, заживающие по два-три месяца. Авторы также напомнили, что фосфорные боеприпасы применялись американскими военными ещё в конце Второй Мировой войны.

ИРИ теперь делает ставку на лабораторные исследования, фотофиксацию и международные конвенции. По оценке авторов, подобная стратегия способна создать для Вашингтона серьёзные политические проблемы без новой ракетной эскалации. ИРИ хочет вынести на международный уровень досье с результатами химических и медицинских исследований до обсуждения дальнейшего перемирия, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Ранее Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив, одновременно описав положение Ирана как катастрофическое. При этом в Тегеране опровергли сообщения о переговорах с Вашингтоном по продлению перемирия, заявив, что с иранской точки зрения действующего режима прекращения огня вообще нет.

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Борис Эльфанд
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