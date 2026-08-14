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14 августа, 06:53

«Сливал» данные об оружии для СВО: В Москве вынесли суровый приговор шпиону

Москвич осуждён на 23 года за передачу данных о российской военной технике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Георгия Владимировича Пирогова (1989 г. р.). Он признан виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужб Польши.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, осуждённый собирал и передавал иностранной разведке сведения, составляющие государственную тайну. Информация касалась перспективных образцов вооружения, а также производства и применения ракетных комплексов, задействованных в специальной военной операции.

Суд назначил Пирогову наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей; после выхода из колонии его свобода будет ограничена на срок в два года. Приговор уже вступил в законную силу.

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Оксана Попова
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