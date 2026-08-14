Путин проинформировал Совбез об итогах учений Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин на традиционном пятничном совещании рассказал членам Совета безопасности о результатах учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня глава государства провел встречу с постоянными участниками Совбеза. Ключевой темой обсуждения стала защита традиционных ценностей в культурной среде и креативных индустриях.

Помимо основной повестки, президент поделился впечатлениями от недавней поездки на Дальний Восток. Он посетил учения флота на текущей неделе и теперь сообщил коллегам о том, как прошли стрельбы и манёвры кораблей.

Напомним, ранее на Дальнем Востоке прошли масштабные учения Тихоокеанского флота под руководством командующего адмирала Виктора Лиины, в которых были задействованы около 60 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военнослужащих, отрабатывавших защиту дальневосточных рубежей в акваториях Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана. В рамках рабочей поездки президент Владимир Путин посетил Южно-Сахалинск и на борту флагмана «Варяг» принял участие в финальной стадии учений, а затем впервые в истории совершил поездку на Курильский остров Итуруп.