Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по дому в Брянске выросло до девяти

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о последствиях ракетного удара ВСУ по жилому дому в Советском районе Брянска. По его данным, медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим.

Трое граждан направлены на стационарное лечение, остальные продолжат терапию амбулаторно. К сожалению, в результате атаки зафиксирован один летальный исход.

«Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», — написал Ковальчук в соцсетях.

На текущий момент распространение огня остановлено. Сотрудники СК совместно с представителями городской администрации приступили к поквартирному обходу для фиксации и оценки нанесенного ущерба. К ликвидации последствий привлечены волонтерские объединения, которые оказывают помощь жильцам и занимаются расчисткой придомовой территории. С завтрашнего дня подрядные строительные организации приступят к работам по закрытию теплового контура зданий и восстановлению внутренних помещений.