Wildberries сделал заявление после налёта дронов в Подольске

Сегодня утром логистический комплекс компании Wildberries в Подольске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате попадания на территории объекта началось возгорание, с которым сейчас борются экстренные службы.

В компании официально подтвердили инцидент. Согласно заявлению пресс-службы, «на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности». Благодаря принятым мерам никто из сотрудников не пострадал.

В настоящий момент пожарные расчёты продолжают работать на месте происшествия. Специалисты устанавливают масштабы ущерба и площадь охваченных пламенем конструкций.

Администрация маркетплейса заверила партнёров и клиентов, что сбои в работе сети исключены.

«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — пояснили представители организации.

Ситуация находится на контроле. В ближайшее время станут известны детали восстановительных работ и дальнейшие планы по использованию площадки.