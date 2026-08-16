Wildberries сделал заявление после налёта дронов в Подольске
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Сегодня утром логистический комплекс компании Wildberries в Подольске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате попадания на территории объекта началось возгорание, с которым сейчас борются экстренные службы.
В компании официально подтвердили инцидент. Согласно заявлению пресс-службы, «на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности». Благодаря принятым мерам никто из сотрудников не пострадал.
В настоящий момент пожарные расчёты продолжают работать на месте происшествия. Специалисты устанавливают масштабы ущерба и площадь охваченных пламенем конструкций.
Администрация маркетплейса заверила партнёров и клиентов, что сбои в работе сети исключены.
«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — пояснили представители организации.
Ситуация находится на контроле. В ближайшее время станут известны детали восстановительных работ и дальнейшие планы по использованию площадки.
Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры. Позже стало известно о гибели мужчины.
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