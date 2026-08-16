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Регион
16 августа, 05:58
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Wildberries сделал заявление после налёта дронов в Подольске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Сегодня утром логистический комплекс компании Wildberries в Подольске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате попадания на территории объекта началось возгорание, с которым сейчас борются экстренные службы.

В компании официально подтвердили инцидент. Согласно заявлению пресс-службы, «на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности». Благодаря принятым мерам никто из сотрудников не пострадал.

В настоящий момент пожарные расчёты продолжают работать на месте происшествия. Специалисты устанавливают масштабы ущерба и площадь охваченных пламенем конструкций.

Администрация маркетплейса заверила партнёров и клиентов, что сбои в работе сети исключены.

«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — пояснили представители организации.

Ситуация находится на контроле. В ближайшее время станут известны детали восстановительных работ и дальнейшие планы по использованию площадки.

В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА
В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры. Позже стало известно о гибели мужчины.

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Оксана Попова
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