Брат ZА брата: Сербские патриоты устроили в Белграде автопробег в поддержку России
В Белграде прошёл автопробег в поддержку России и против визита Зеленского
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru/ Не является фото с места событий
В Белграде стартовал автомобильный пробег, участники которого выступают за дружбу с Россией и против визита Владимира Зеленского в Сербию. К акции присоединились несколько десятков машин и мотоциклов, пишет РИА «Новости».
Машины украшены российскими и сербскими флагами, а также патриотической символикой. На одном из автомобилей закреплён баннер с портретом Владимира Путина. Среди собравшихся заметны знамёна с надписями «России быть», «Мы русские, с нами Бог» и «Верные Сербии». На отдельных транспортных средствах нанесена буква Z.
К 18:00 по местному времени участники собрались на парковке у «Сава-центра». Люди пришли с флагами Сербии, православной атрибутикой и растяжками. Организаторы планируют проехать через центр города и завершить маршрут у российского посольства, где участники намерены выразить поддержку российскому народу.
Напомним, акция стала реакцией на визит Зеленского, который впервые приехал в Белград 7 августа. Александр Вучич провёл с ним ужин, назвав встречу возможностью обсудить европейскую интеграцию двух стран. При этом сербский лидер постарался минимизировать публичность визита, опасаясь недовольства горожан. Накануне в центре сербской столицы уже прошёл митинг против приезда Зеленского. Его организовало оппозиционное движение «Мы — сила народа». Участники держали флаги России и Сербии, перечёркнутое изображение украинского лидера, а также растяжку с портретом российского президента.
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