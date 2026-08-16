Брат ZА брата: Сербские патриоты устроили в Белграде автопробег в поддержку России

В Белграде стартовал автомобильный пробег, участники которого выступают за дружбу с Россией и против визита Владимира Зеленского в Сербию. К акции присоединились несколько десятков машин и мотоциклов, пишет РИА «Новости».

Машины украшены российскими и сербскими флагами, а также патриотической символикой. На одном из автомобилей закреплён баннер с портретом Владимира Путина. Среди собравшихся заметны знамёна с надписями «России быть», «Мы русские, с нами Бог» и «Верные Сербии». На отдельных транспортных средствах нанесена буква Z.

К 18:00 по местному времени участники собрались на парковке у «Сава-центра». Люди пришли с флагами Сербии, православной атрибутикой и растяжками. Организаторы планируют проехать через центр города и завершить маршрут у российского посольства, где участники намерены выразить поддержку российскому народу.