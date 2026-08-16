«Балтика» — «Спартак» — 1:2: результат матча РПЛ 16 августа 2026 года

Московский «Спартак» победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1 в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 16 августа 2026 года в Калининграде. За красно-белых забили Манфред Угальде и Пабло Солари, у хозяев отличился Андрей Мендель.

Победа позволила «Спартаку» набрать девять очков и подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» осталась с шестью баллами и занимает шестую строчку.

«Балтика» — «Спартак» — 1:2: результат матча 16 августа

Матч «Балтика» — «Спартак» завершился со счётом 1:2 в пользу московского клуба.

Счёт открыл Манфред Угальде на 20-й минуте. Всего через три минуты Андрей Мендель восстановил равенство — 1:1. Победный мяч «Спартак» забил вскоре после перерыва: на 49-й минуте отличился Пабло Солари.

«Балтика» — «Спартак» — 1:2 (1:1)

Голы:

0:1 — Манфред Угальде, 20-я минута.

1:1 — Андрей Мендель, 23-я минута.

1:2 — Пабло Солари, 49-я минута.

Кто забил в матче «Балтика» — «Спартак»

Первый гол «Спартака» забил Манфред Угальде. Красно-белые вышли вперёд на 20-й минуте после передачи Мирлинда Даку. Однако преимущество гостей продержалось лишь три минуты: Андрей Мендель сравнял счёт.

Решающим стал гол Пабло Солари в начале второго тайма. На 49-й минуте аргентинец сделал счёт 2:1 в пользу «Спартака», после чего результат больше не изменился.

В концовке «Балтика» пыталась уйти от поражения и получила шанс сравнять счёт, однако удар Эльдара Чивича пришёлся в штангу.

Как прошёл матч «Балтика» — «Спартак»

До встречи команды шли рядом в таблице и имели по шесть очков. Дополнительную интригу создавала история последних очных матчей: «Балтика» выиграла три предыдущие официальные встречи со «Спартаком», причём красно-белые не забили в них ни одного мяча. В сезоне-2025/26 калининградцы дважды победили москвичей в РПЛ — 3:0 и 1:0.

На этот раз «Спартак» прервал неудачную серию уже в первом тайме. Угальде забил на 20-й минуте, хотя «Балтика» почти сразу ответила голом Менделя. После перерыва решающим оказался быстрый мяч Солари.

Таким образом, красно-белые не только впервые за четыре официальных встречи победили «Балтику», но и впервые за этот отрезок сумели забить калининградцам.

Турнирная таблица РПЛ после матча «Балтика» — «Спартак»

После четвёртого тура лидирует «Краснодар», выигравший все четыре стартовых матча и набравший 12 очков. Следом идут сразу три клуба с девятью баллами. Благодаря разнице забитых и пропущенных мячей «Зенит» занимает второе место, «Спартак» — третье, махачкалинское «Динамо» — четвёртое.

«Спартак» обыграл «Балтику» 2:1 и поднялся на третье место в таблице РПЛ. Инфографика Life.ru

Для «Спартака» победа особенно важна после поражения от «Краснодара» со счётом 1:2 в предыдущем туре. Теперь красно-белые снова находятся в первой тройке и отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Составы «Балтики» и «Спартака»

Составы «Балтики» и «Спартака»

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде, Даку.

Когда следующие матчи «Спартака» и «Балтики»

Следующий матч «Спартака» в РПЛ станет одной из главных встреч пятого тура. 23 августа красно-белые примут петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

«Балтика» следующий матч чемпионата проведёт 24 августа против казанского «Рубина» в Калининграде. Встреча начнётся в 20:30 мск.

Частые вопросы

Как сыграли «Балтика» и «Спартак» 16 августа 2026 года?

«Спартак» победил «Балтику» в Калининграде со счётом 2:1 в матче четвёртого тура РПЛ.

Кто забил голы в матче «Балтика» — «Спартак»?

У «Спартака» забили Манфред Угальде на 20-й минуте и Пабло Солари на 49-й. Гол «Балтики» на 23-й минуте забил Андрей Мендель.

Какое место занимает «Спартак» после матча с «Балтикой»?

После четырёх туров «Спартак» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Какое место занимает «Балтика» после матча со «Спартаком»?

У «Балтики» шесть очков после четырёх матчей. Калининградский клуб занимает шестое место.

Когда следующий матч «Спартака»?