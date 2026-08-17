«Удобство, лояльность, покорность»: политологи раскрыли роль Зеленской в кадровых решениях мужа

Елена Зеленская может обладать заметным неформальным влиянием на кадровые решения своего мужа и даже блокировать неугодные ей кандидатуры. Украинские СМИ называют это «золотым правом вето». Опрошенные Life.ru политологи объяснили, почему именно жена может оказаться одним из наиболее весомых негласных советников Владимира Зеленского и кто ещё входит в его нынешний круг влияния.

О непубличной роли первой леди ранее сообщило РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении главы государства. Собеседники издания связывают с поддержкой Зеленской долгое пребывание Оксена Лисового во главе Минобразования, а также карьерный рост Николая Калашника, который в июле занял пост министра восстановления, инфраструктуры и транспорта. По словам одного из источников, провести собственную инициативу первой леди может быть сложно, зато «заблокировать человека или идею» она вполне способна.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Life.ru связал возможное влияние Зеленской прежде всего с её постоянной близостью к мужу. По его мнению, при подборе людей для Зеленского особенно важны личная лояльность и управляемость.

«И здесь главный в этом процессе […] критерий — это удобство, лояльность, надёжность, покорность. В отборе таких людей жена, конечно же, первый советчик», — заявил Коровин Life.ru.

При этом политолог считает, что влияние первой леди касается скорее персоналий второго уровня, тогда как ключевые политические решения, по его версии, определяются внешними партнёрами Киева. Коровин также обвинил окружение Зеленского в использовании кадровой системы в коррупционных целях. Доказательств этой версии эксперт не представил.

Политолог Владимир Карасёв также считает влияние Зеленской реальным, однако предлагает другую схему. В беседе с Life.ru он назвал её возможным «передаточным звеном» между Зеленским и западными партнёрами Украины.

«Елена Зеленская действительно имеет влияние на своего супруга, но это влияние в большей степени является передаточным», — сказал Карасёв.

Эксперт утверждает, что через первую леди Зеленскому могут передаваться в том числе пожелания британской стороны по кадровым вопросам. Подтверждений своим словам о контактах Зеленской с британскими спецслужбами Карасёв не привёл, в открытых источниках подобный механизм также официально не подтверждался.

При этом после ухода Андрея Ермака одного единственного «серого кардинала» рядом с Зеленским, судя по данным украинских СМИ, больше нет. РБК-Украина пишет, что влияние распределилось сразу между несколькими фигурами. За внутреннюю политику и работу с Радой отвечает лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, офис президента возглавляет Кирилл Буданов*, а одним из наиболее влиятельных советников называют Дмитрия Литвина. Последний ежедневно проводит с Зеленским по несколько часов, участвует во встречах и, по данным источников издания, иногда предлагает кадровые решения.

Ещё одна непубличная фигура — многолетняя помощница Зеленского Мария Левченко. Она работает с ним ещё со времён «Квартала-95» и фактически управляет президентским графиком: может предлагать встречи с чиновниками и политиками и знает внутренние расклады команды. Источники РБК-Украина называют её «сильным игроком», который при конфликтах внутри окружения способен сглаживать противоречия.

Ранее Life.ru рассказывал о росте влияния Дмитрия Литвина после ухода Андрея Ермака. Украинские источники ещё зимой называли советника одним из людей, активно вмешивающихся в кадровые вопросы вокруг Зеленского.

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