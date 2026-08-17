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17 августа, 12:57

Русские девушки и Украина: Треки Канье Уэста проверят на «‎запрещёнку» перед шоу в Петербурге

«Сорок сороков» изучит репертуар Канье Уэста для концерта в Петербурге

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Движение «Сорок сороков» намерено выяснить, с какими песнями рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и отказался ли он от композиций, которые ранее вызвали претензии организации. Об этом руководитель объединения Георгий Солдатов рассказал «Осторожно, новости».

Интерес к репертуару рэпера возник ещё в 2024 году, когда появились первые слухи о его возможном концерте в РФ. Тогда правозащитный центр направлял обращения в МВД и ФСБ с просьбой проверить творчество артиста на возможные нарушения российского законодательства.

Особое возмущение у представителей движения вызвал трек Vultures. По их оценке, содержащиеся в треке строки о русской девушке имеют оскорбительный характер, а само произведение затрагивает темы наркотиков и Украины. Солдатов тогда заявлял, что подобное творчество на российской сцене недопустимо. Теперь организация хочет детально проанализировать программу выступления. После этого там намерены определить свою позицию.

«Может быть, он изменил поведение и решил петь только положительные произведения», — добавил Солдатов.

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Напомним, концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Это будет первый визит рэпера в Россию с масштабным шоу на стадионе. Ожидается, что оба мероприятия соберут до 160 тысяч зрителей. Почти все билеты на концерт музыканта в Петербурге раскупили всего лишь за час.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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