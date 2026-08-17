Путин назвал чемпионат по пахоте значимым событием для российского села

Владимир Путин назвал Открытый чемпионат России по пахоте большим и по-настоящему значимым событием в жизни российского села. Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований.

«За прошедшие годы чемпионат укрепил свой авторитет, ярко заявил о себе как о большом и по-настоящему значимом событии в жизни российского села», — говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что чемпионат объединяет механизаторов, производителей сельхозтехники, бизнес и экспертов. На его площадках специалисты обсуждают проблемы отрасли, обмениваются опытом и технологиями и определяют перспективные направления развития российского АПК.

Одним из центральных событий президент назвал борьбу за звание лучшего пахаря. По его словам, соревнование традиционно вызывает большой интерес как у профессионалов, так и у многочисленных гостей.

Глава государства выразил уверенность, что чемпионат поможет продемонстрировать современные достижения отечественного агропромышленного комплекса, укрепить деловые связи и повысить престиж сельскохозяйственных профессий, особенно среди молодёжи.

13-й Открытый чемпионат России по пахоте в этом году посетили более 125 тысяч человек. За три дня гостям показали соревнования механизаторов и сельхозтехнику, а также подготовили музыкальную, гастрономическую и развлекательную программы.

Ранее Life.ru рассказывал, что доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке превысила 50%. За первое полугодие 2026 года поставки отечественных тракторов и комбайнов заметно выросли — эту статистику также представляли на чемпионате по пахоте.