Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 12:46

Путин назвал чемпионат по пахоте значимым событием для российского села

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Путин назвал Открытый чемпионат России по пахоте большим и по-настоящему значимым событием в жизни российского села. Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований.

«За прошедшие годы чемпионат укрепил свой авторитет, ярко заявил о себе как о большом и по-настоящему значимом событии в жизни российского села», — говорится в послании главы государства.

Поле, русское поле: Отмечаем День сельхозработников в России
Поле, русское поле: Отмечаем День сельхозработников в России

Путин отметил, что чемпионат объединяет механизаторов, производителей сельхозтехники, бизнес и экспертов. На его площадках специалисты обсуждают проблемы отрасли, обмениваются опытом и технологиями и определяют перспективные направления развития российского АПК.

Одним из центральных событий президент назвал борьбу за звание лучшего пахаря. По его словам, соревнование традиционно вызывает большой интерес как у профессионалов, так и у многочисленных гостей.

В Госдуме предложили привлекать школьников к работе в сельском хозяйстве, как в СССР
В Госдуме предложили привлекать школьников к работе в сельском хозяйстве, как в СССР

Глава государства выразил уверенность, что чемпионат поможет продемонстрировать современные достижения отечественного агропромышленного комплекса, укрепить деловые связи и повысить престиж сельскохозяйственных профессий, особенно среди молодёжи.

13-й Открытый чемпионат России по пахоте в этом году посетили более 125 тысяч человек. За три дня гостям показали соревнования механизаторов и сельхозтехнику, а также подготовили музыкальную, гастрономическую и развлекательную программы.

Почему в СССР ЗИЛ-130 выпускали с кабиной небесно-голубого цвета
Почему в СССР ЗИЛ-130 выпускали с кабиной небесно-голубого цвета

Ранее Life.ru рассказывал, что доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке превысила 50%. За первое полугодие 2026 года поставки отечественных тракторов и комбайнов заметно выросли — эту статистику также представляли на чемпионате по пахоте.

Больше новостей о российской промышленности, сельском хозяйстве и господдержке — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Другие новости
  • Политика
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar