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17 августа, 13:36

«Зенит» среагировал на новость о концерте Уэста в Петербурге одним словом

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Петербургский «Зенит» отреагировал на сообщения о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене». Пресс-служба клуба ограничилась одним словом: «Yenit».

Так в «Зените» обыграли название команды и нынешнее имя артиста — Ye, соединив их воедино. Рэпер давно носит такое прозвище, которое создано от его имени. Официально он закрепил его в 2021 году.

«Спасибо ему большое»: В Госдуме оценили решение Канье Уэста приехать в Россию
«Спасибо ему большое»: В Госдуме оценили решение Канье Уэста приехать в Россию

Напомним, концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября в Петербурге. Это будет первый визит рэпера в Россию с масштабным шоу. Почти все билеты на концерт музыканта в Петербурге раскупили всего лишь за час. Движение «Сорок сороков» намерено выяснить, с какими песнями рэпер Уэст планирует приехать в Россию и отказался ли он от композиций, которые ранее вызвали претензии организации.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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